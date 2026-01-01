реклама

Жена загина при пожар в дома си малко преди Нова година

01.01.2026 / 10:10 0

снимка,архив: Булфото

Един човек е загинал, а други двама са пострадали при пожари в страната в последния ден на 2025 г. Потушени са 130 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия. 

Жена на 85 години е загинала при пожар в апартамент в София в кв. „Бъкстон“. 

С преки материални щети са възникнали 40 пожара, от които 18 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи.

Осем са лъжливите повиквания.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама