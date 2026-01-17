Жена загина след тежка катастрофа край Ловеч

снимка: Булфото

Тежко пътнотранспортно произшествие отне човешки живот в района на Ловеч.

Жена загина при катастрофа край Ловеч, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Катастрофата е станала около 10 ч. в района на ловешкото село Изворче. Ударили са се челно насрещно движещи се лек автомобил и камион.

На място е загинала пътничка в леката кола, а шофьорът е откаран в болница.

Временно е ограничено движението по пътя Ловеч-Микре в участъка Ловеч-Изворче в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Въведен е обходен маршрут Ловеч – Микре – Гиркова Махала – Изворче и обратно. Трафикът се регулира от пътна полиция.

От началото на месеца са станали 198 катастрофи с 19 загинали и 238 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 198, загиналите са 19, а ранените 238.

От МВР отчитат с шестима повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение в сравнение със същия период на миналата година, когато загиналите са били 13.

