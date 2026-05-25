Жена загина след удар в паркиран камион край Симитли

Снимка: Булфото

60-годишна жена от София загина при тежка катастрофа на главен път Е-79. Инцидентът е станал днес, 25 май, около 15:00 ч. в участъка след град Симитли, в района на разклона за село Черниче.

По първоначална информация, до трагедията се е стигнало при предприемане на маневра за изпреварване. Управляваният от жената лек автомобил се е блъснал в друго превозно средство, след което е навлязъл в лентата за насрещно движение. 

Там колата се е ударила в товарен автомобил, който е бил паркиран в крайпътна отбивка, предава Фокус. В резултат на сблъсъка жената е загинала на място.

Заради инцидента и извършването на огледи, главен път Е-79 е напълно затворен за движение и в двете посоки. Въведена е организация на движение. 

Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут, който се регулира от екипи на "Пътна полиция". Товарните автомобили изчакват на място до пропускането на движението.

