Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

В началото на декември от автомобил, паркиран на пазар „Долни Богров“ в София, е открадната раница с лаптоп. Потърпевшата жена подава сигнал на 112, но извършителите не са установени. Две седмици по-късно тя решава сама да провери дали подобни кражби са практика и залага капан, като успява да заснеме мъже, които се опитват да отворят автомобила ѝ по същия сценарий. И в двата случая е извикан полицейски патрул и са снети обяснения.

„И емоционално, и психически, и финансово е голям удар подобна кражба. Това е инструмент, с който работя. Грешката беше моя, защото се оказа, че не съм заключила колата. Полицията ме посъветва да се върна на мястото на кражбата и да ги изчакам. Те дойдоха и дадох подробни обяснения. Обадиха ми се 9 дни по-късно, за да предоставя документи за лаптопа. Реших да направя същото нещо с приятели с тяхната кола и да видим дали ще се появи крадецът. Познатите ми паркираха, сложиха торби с кашони в багажника и тръгнаха към пазара, без да заключат. Тогава излезе мъж, който искаше да отвори багажника и извадих телефона, за да го снимам. Веднага звъннах на 112, докато той ме заплашваше. Дойде отново патрулка, взеха ми показания. Отново щели да се свържат с мен, но резултат няма”, разказа Боряна Пандова в ефира на „Здравей, България”.

От СДВР обясниха за NOVA, че има образувана преписка и извършителят се е укрил.

