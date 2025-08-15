Жена запали къщата на съседа си докато вари компоти

Пиксабей

Част от къща изгоря в Гълъбово заради неправилно бораване с огън, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен вчера в 17.30 ч. в Районното управление. Огънят е угасен от служители на Пожарната, а на място е установено, че пламъците са тръгнали от огнище в двор на къща, на което 46-годишна жена приготвяла компоти.

По неустановени към момента причини, огънят се разраснал към съседен двор, собственост на 58-годишен мъж. В резултат на пожара е изгоряла част от стопанска постройка.

Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство по чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1 от НК.

