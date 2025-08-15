реклама

Жена запали къщата на съседа си докато вари компоти

15.08.2025 / 11:34 1

Пиксабей

Част от къща изгоря в Гълъбово заради неправилно бораване с огън, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен вчера в 17.30 ч. в Районното управление. Огънят е угасен от служители на Пожарната, а на място е установено, че пламъците са тръгнали от огнище в двор на къща, на което 46-годишна жена приготвяла компоти. 

По неустановени към момента причини, огънят се разраснал към съседен двор, собственост на 58-годишен мъж. В резултат на пожара е изгоряла част от стопанска постройка.

Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство по чл.331, ал.1, вр. чл.330, ал.1 от НК.

 

kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 494247 | Одобрение: 90277
Ти му казваш недей, то пак пали огън на открито....Сега да плати щетите и компотите ще и излязат през носа....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

