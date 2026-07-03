Жена застреля мъж след скандал за паркомясто

Снимка Пиксабей

Мъж е бил прострелян и убит на паркинг във Флорида след спор за паркомясто. Това съобщава ABC News, позовавайки се на местните власти.

Жената, която е натиснала спусъка, твърди, че се е защитавала. Инцидентът е станал във вторник по обяд в Норт Лодърдейл и е заснет на видео с мобилен телефон и видеорегистратор.

„Предварителното разследване разкри, че възрастна жена и жертвата са участвали в словесен спор за паркомясто на паркинга на Walmart преди стрелбата“, се казва в изявление на шерифската служба на окръг Броуърд.

Според разследващите възрастната жена е останала на мястото на престъплението и е съдействала на полицията, като им е казала, че стрелбата е била при самозащита.

Запис от видеорегистратор на инцидента показва как жената слиза от превозно средство на паркомясто, преди да бъде приближена от мъжа, идентифициран от шерифската служба като 62-годишния Барт Дигулиелмо. Жената насочва пистолет към Барт с едната ръка и държи мобилен телефон в другата, докато се движат по паркинга, пише Блиц.

Вижда се как мъжът първоначално се отдалечава от жената, преди да се върне към нея. Чува се да казва „махай се“, преди да се чуе звукът от изстрела, според записа от мобилен телефон на инцидента.

След стрелбата Дигулиелмо се вижда легнал на земята в продължение на няколко минути, преди да пристигне служител на реда и да задържи жената.

Жертвата е транспортирана до местна болница, където е констатирана смъртта му.

Редактор "Екип на Петел",

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