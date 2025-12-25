Жена живее на палатка пред Уникредит Булбанк

Кадър Студентски град - София „

Жена е опънала палатка пред Уникредит Булбанк в София.

Това става ясно от пост в социалната мрежа.

Напълно нормално изглеждаща жена е опънала палатка пред Уникредит. Някой да знае нещо? Навън е зверски студ!, пише той.

В коментарите веднага му обясняват:

Жената се казва Силвия и е изключително интелигентна, но за съжаление е избрала този изолиран начин на живот вследствие на лична трагедия. Отказва помощ, защото държи на своята независимост и достойнство, макар състоянието ѝ да е трудно. Ако решите да помогнете, по-добре оставете храна или вода без натрапчиво внимание, тъй като тя цени личното си пространство и избягва директни разговори!, пише гражданка.

Сигурно се страхува да опъне палатката на скрито и изолирано място . Може някой да я нападне!

Най- сигурно е пред банка, защото те имат много охранителни средства - камери, наблюдение.

Същевременно тези дни са празници и банките не работят .

Изборът на място наистина показва, че е интелигентна жена.

Една държава е толкова силна, колкото най-слабите в нея! Фейсбук е пълен с коментари на лоши и злобни хора, но и затова държавата ни е такава. На абсолютно всеки се помага! Никой не отива да живее в палатка на улицата от добро! Или ще се научим да бъдем общество и да помагаме на по-слабите от нас, или да ни няма! България няма нужда от алчни, грозни души, нито от празни приказки и коментари във Фейсбук! Време е да се научим да бъдем човеци, да бъдем добри и милостиви. Да помагаме всеки ден, на който, с каквото можем! Лошите хора нямат място в България, съжалявам.

