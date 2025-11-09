Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние

снимка Булфото

Лекарите от отделението по хирургия в МБАЛ Благоевград спасиха живота на 37-годишна пациентка след тежка травма, причинена от прободно нараняване, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентката е постъпила в лечебното заведение в критично състояние, с множество увреждания и значителна кръвозагуба. В рамките на лечението бяха извършени две последователни оперативни интервенции, последвани от интензивно наблюдение и реанимационни грижи.

Благодарение на навременните действия и високия професионализъм на екипите от хирурзи, анестезиолози, медицински сестри и реаниматори, пациентката е стабилизирана и продължава възстановяването си под медицинско наблюдение, предаде днес.бг.

