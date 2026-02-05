Жената, обвинена в убийства на животни, остава за постоянно в ареста

Булфото

Ан. В., обвинена за това, че снимала и разпространявала видеоклипове с убийства на животни, остава за постоянно в ареста. Жената сама е поискала най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство.

Съдът в Свищов гледа мярката и на другия обвиняем по случая - Д. Ас.

Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове, предаде Нова тв.

