Жената, срещу която насочиха Калашников: Казах на нападателя да се маха

Светла Лавчийска е продавачката, срещу която бе насочен автомат Калашников и граната. Лавчийска е касиерка от 18-годишна и познава освен стойността на парите, и колко трудно се изкарват.

„Всички ми казаха, че е лудост, че не съм дала парите. Беше много тежък ден и в един момент към 19.00 ч. магазинът се изпразни. Започнах да си оправям касата. Влезе мъж с оръжие с червена маска и червено яке. Хвърли ми торба и каза да слагам парите вътре. Казах му че няма да ги дам и да се маха оттам. Имаше клиент, който се скри зад едни стелажи и надничаше. Изплаши се много. Каза ми „Дай му парите, че ще ни убие”. И тогава ги дадох заради него. След това осъзнах ситуацията и какво всъщност съм направила”, сподели жената.

Припомняме, че на 29 декември, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село". По случая бяха задържани баща и син. По-младият е лежал в затвора за убийство и е излязъл на свобода преди шест месеца, предаде Нова нюз.

