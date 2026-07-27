Жената, загинала при нападението срещу гейпарада в Берлин, е с полско гражданство
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Загиналата жена при нападението срещу гейпарада в Берлин е с полско гражданство, съобщи днес Министерството на външните работи на Полша, цитирано от Франс прес и БТА.
"Потресени и дълбоко опечалени сме, след като научихме, че жертвата на трагичния атентат в Берлин е полска гражданка. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките ѝ", заяви говорителят на полското външно министерство Мачей Вевьор.
При нападението, където 21-годишният Абдул Балут, германски ислямист от ливански произход, се вряза в автомобила си в гейпарада в парк "Тиргартен", бяха ранени също около 30 души.
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