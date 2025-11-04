Жената до Антъни Хопинкс: Той може да има аутизъм

снимка:

Съпругата на Антъни Хопкинс смята, че той може да има аутизъм, но той сподели, че не се притеснява от „етикети“. Кинолегендата даде интервю за The Sunday Times, в което разказа, че Стела Арояве веднъж е предположила, че той има разстройство на нервното развитие.

„Обсебен съм от числата. Обсебен съм от детайлите. Обичам всичко да е подредено. И да запомням. Стела го провери и каза: „Сигурно имаш синдром на Аспергер", каза Хопкинс пред британското издание, цитирано от Нова тв.

„Не знаех за какво, по дяволите, говори тя“, каза Хопкинс за неофициалната диагноза на жена си. „Дори не мога да повярвам."

"Синдромът на Аспергер е медицинска диагноза, която сега попада в по-широкия обхват на разстройство от аутистичния спектър (РАС)“, сочи клиниката в Кливланд. РАС е неврологично и разстройство в развитието, което засяга начина, по който хората взаимодействат с другите, общуват, учат и се държат, съобщава Националният институт за психично здраве. Въпреки че разстройството от аутистичния спектър (РАС) може да бъде диагностицирано на всяка възраст, симптомите обикновено се появяват през първите две години от живота.

След като журналистка от Sunday Times, интервюирала Хопкинс, посочи, че диагноза, поставена в по-късен етап от живота, би могла да му донесе облекчение, актьорът сподели:

„Ами, предполагам, че съм циничен, защото всичко това са глупости. Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, обсесивно-компулсивно разстройство, синдром на Аспергер, бла, бла, бла. О, Боже, това се нарича живот. Това е просто да бъдеш човек - пълен с объркани мрежи, тайни и всичко, което носим в себе си. Пълен с недостатъци, мръсотия и лудост — това е човешкото състояние. Всички тези етикети… кой изобщо го е грижа? Но сега е на мода“.Интервюто на Хопкинс за The Sunday Times идва по време на кампанията, свързана с предстоящите му мемоари, озаглавени „We Did OK, Kid“. В епизод от 25 октомври на подкаста на The New York Times – The Interview – ветеранът актьор размишлява върху борбата си с алкохола и си спомня точния момент, в който е осъзнал, че е алкохолик.

