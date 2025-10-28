Жената до Рачков грейна от щастие

Кадър Инстаграм

Жената до Димитър Рачков се похвали с нов, по-голям, салон, не спира да работи

Бившата адреналинка Виктория Кузманова ще отваря нов салон, както стана ясно от нейните социални мрежи.



"Време е за нещо ново! Започвам тежки ремонти, за да сменя локацията на салона. Ще споделям с вас през каква трансформация минава едно помещение, за да се превърне в уютно място за всички наши клиенти. Освен това разширяваме екипа и търсим желаещи да се присъединят към нас", написа красивата Вики в нета, предаде woman.bg.



Тя лично участва в ремонта и организацията на новото място - сама избира дизайна, цветовете и всичко, което ще има в новото помещение.



"Винаги е имало много хора при нея, всички я ценят заради широката ѝ усмивка и позитивно настроение. Освен това всеки ден е на работа и посреща хората, които познава от години, като се вълнува от живота им. Изобщо не се големее", казват от салона ѝ. И обясняват, че като шефка Вики също е готина.

През следващите месеци новият салон ще бъде подготвен за още други процедури, които все още се въртят в главата на красавицата.



Според близките ѝ, Вики винаги е разчитала сама да изкарва парите си и именно това е харесал Рачков в нея.



Любовта им е истинска, двамата се разбират перфектно, както и дъщеря ѝ Карина е в добри отношения със сина на Рачков от Христина Апостолова - Димитър Рачков-младши, който в момента учи в чужбина, разказват още близки до тях хора.



Самият Рачков също се разбира прекрасно с доведената си дъщеря. Тримата бяха пуснали в нета хубави кадри от почивката им заедно през лятото. На един от фотосите Рачков гребе кану с Карина, а Вики ги снима.



Дъщерята на красивата танцьорка подкрепя майка си във всичко, с което се захване.

