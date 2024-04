Жената до Зомбори след победата му в" Капките": "Кажете ми нещо, което не знам"

снимка: Весела Бабинова, фейсбук

Жената до Владимир Зомбори, от която той има дъщеря реагира бързо след победата му тази вечер в "Капките".

Ето какво написа Весела Бабинова в профила си във фейсбук:

лагодаря ви, Пловдив! Бяхте страхотна публика, както винаги! За мен беше удоволствие, ще се видим пак през юни

Благодаря и за всички поздравления, които получавам за Владо! Не успявам да смогна с отговорите, но съм безкрайно признателна! Да, велик е! Tell me something I don’t know

