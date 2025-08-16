Жената до загиналия лекар: Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост

Кадър bTV

bTV със специални репортажи за тежката катастрофа, при която кола се вряза в автобус на градския транспорт.

Състоянието на пострадалите остава тежко. Трима остават за лечение във ВМА. Двама са в критично състояние, един е в неврохирургия. Двама в тежко състояние остават и в „Пирогов“.

Загиналият е доктор Иса Али. На 61 години. Роден е в Северна Сирия. У нас живее от около 40 години. Повече за него - единствено пред нашия екип, разказва най-близкият му човек в България - а именно жената, с която е живял последните години.

Иса Али e лекар по образование, преводач по призвание. Той пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците.

„Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, казва жената до Али.

Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.

„Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство“, споделя жената до лекаря.

„Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“, допълва тя. Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.

Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни.

„Цял ден го търся - нямаше отговор... Пропуснатите повиквания бяха около 100. Няма отговор. Няма съобщение“, разказва тя.

Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно – от близки, а те разбрали от телевизията.

„Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60 годишен, и си казах, че това е Иса“, споделя тя.

"Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост“, допълва половинката на лекаря.

Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.

„Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам“, коментира жената.

Близките на лекаря са в Сирия. Те няма как да дойдат от Сирия до тук. А без тях – лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан достойно.

„Искаме да си го вземем просто“, казва жената.

