Жената на Благомир Коцев: Преди ареста сестра му получи странна пратка

Преди да бъде арестуван кметът на Варна Благомир Коцев, близките му са били озадачени заради странна пратка, която получила неговата сестра. В колета имало кутии с много скъпи пури, а етикетът бил един и същ – със заплахи за близките й, пише Флагман. Това каза в интервю за Медиапул съпругата на градоначалника Камелия Коцева. Тя намира и връзка с друга семейна драма – отвличането на свекъра й.

“За съжаление методът на действията изглежда твърде сходен. Този път не са мутри в кожени якета, а агенти с бели якички“, заяви младата дама.

Рубин Коцев, който е един от известните предприемачи в морския бизнес на България, е бил похитен през 2004 г. и за освобождаването му е търсен откуп. Сагата продължава 10 дни, а основен преговарящ за освобождаването му е самият Благомир. Със случая са ангажирани полицаи от цялата страна, всичко завършва благополучно.

Тогавашният главен секретар на МВР Бойко Борисов дори призовава на пресконференция някои от заподозрените да се предадат на полицията, припомнят от „Продължаваме промяната“ във Фейсбук страницата си.

По ирония на съдбата от 8 юли 2025 г. Коцев е задържан в следствения арест във Варна по обвинение в корупционни действия, свързани с дейността му като кмет. Мярката за неотклонение „задържане в арест“ е удължена многократно от съдебните инстанции, включително от Софийския апелативен съд, и той остава в затвора към настоящия момент.

„С Благо сме двойка много преди той да реши да се занимава с политика. Не съм си представяла така живота си, но когато се случи, осъзнахме отговорността, която поема“, споделя Камелия.

На въпроса дали е очаквала политиката да е толкова мръсна игра, отговаря, че е имала такова усещане, но не ми е минавало през ума, че ще бъде арестуван.

„Преди ареста Благо работеше изключително много. Излизаше рано сутринта, а се прибираше късно и продължаваше да работи“, добавя тя.

„Прокуратурата използваше до момента това, че е кмет да го задържа в ареста, защото можел да окаже влияние на разследването, което не е правна причина да е зад решетките. Според закона може да е там, ако има вероятност да се укрие или ако има опасност да извърши ново престъпление“, разказва младата жена.

„Нито може да избяга, нито е доказано, че е извършил престъпление. Затова и до момента неговото задържане не беше законосъобразно, а сега още повече, след като причината, която използваше обвинението, вече не е валидна, защото разследването е приключило. Следваше да се самосезират и да го освободят, но той продължава да е там“, каза още тя.

