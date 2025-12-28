реклама

Жената на Боби Михайлов: За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага

Половинката на Борислав Михайлов и бивша гимнастичка Мария Петрова си направи равносметка в края на годината.

"Две крайности, като преживяване и емоции, се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025 г. Голяма радост и голяма тъга!", споделя тя, предаде 24 часа.

"За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага", допълва Петрова.

Припомняме, че Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница заради инсулт на 24-ти ноември.

Ето и целия пост:

В навечерието на 2024 си пожелах следващата година да е специална за мен. Никога няма да я забравя ! Две крайности, като преживяване и емоции се събраха в една седмица, в един месец - Ноември 2025г. Голяма радост и голяма тъга!

За пореден път се уверих, че ние предполагаме, а Господ разполага !

Надявам се, вярвам и обичам!

