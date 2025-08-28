Жената на Брус Уилис взе най-тежкото решение

Кадър Gage Skidmore, Уикипедия

Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – е взела трудното решение да премести актьора извън семейния им дом, тъй като състоянието му се влошава. 70-годишният Уилис беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през февруари 2023 г. Според NHS заболяването е рядко, засяга поведението и езика, и се влошава с времето.

Поради дегенеративния характер на болестта, Хеминг, сподели, че съпругът ѝ би искал животът на дъщерите им да остане непроменен и необременен от промените в дома.

Моделът и предприемач Ема Хеминг се омъжва за актьора от „Умирай трудно“ през 2009 година, а двойката има две дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.

„Брус би искал това за нашите дъщери“, споделя тя пред Даян Сойър от ABC News. „Той би искал те да живеят в дом, който е по-подходящ за техните нужди, не за неговите“, споделя Ема.

Актьорът в момента живее с екип за денонощни грижи в едноетажна къща, тъй като състоянието му се развива и нуждите му стават все по-сложни и интензивни.

Хеминг, която нарича решението „най-трудното“, казва, че се старае да осигури усещане за непрекъснатост и стабилност за семейството, като води дъщерите им да закусват и вечерят с баща си, и посещава Уилис „често“.

„Когато го посещаваме, или сме навън, или гледаме филм“, обяснява Ема. „Важно е просто да бъдем там и да се свързваме с Брус.“ „Домът е изпълнен с любов, топлина, грижа и смях. И беше прекрасно да го видим – да видим колко от приятелите на Брус продължават да идват при него, да му носят живот, радост и забавление.“

Коментирайки здравословното състояние на актьора, тя добавя: „Брус все още е много подвижен. Като цяло е в много добро физическо здраве. Просто мозъкът му го предава.“

Тя обяснява, че езиковите му способности „изчезват“, но семейството се е „научило да се адаптира“.

„Имаме начин да комуникираме с него – просто е… по-различен начин.“

Уилис запазва силна връзка с бившата си съпруга Деми Мур, с която има три деца – Румър, Скаут и Талула.

Семейството описва състоянието му като „жестока болест“, за която няма лечение.

