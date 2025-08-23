Жената на Ердоган изпрати писмо на Мелания Тръмп заради кризата в Газа

Снимка Укипедия, Yasin Bulbul

"Петел" следи какво се случва в Газа.

Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати днес писмо до първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което я призовава да прояви същото съчувствие, което е показала към войната в Украйна, и по отношение на хуманитарната ситуация в Газа, предаде Анадолската агенция.

В писмото си г-жа Ердоган припомня срещата си с Мелания Тръмп в Белия дом във Вашингтон преди шест години, като отбелязва, че топлият разговор и любезното гостоприемство, които е изпитала по време на престоя си, остават ярко запечатани в паметта ѝ.

Говорейки за неотдавнашното писмо, което г-жа Тръмп изпрати на руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна, първата дама на Турция казва, че изразените чувства показват дълбока съпричастност към глобалните проблеми, информира БТА.

"Както заявихте в писмото си, всяко дете има универсалното и неоспоримо право да порасне в любяща и безопасна среда. Това право не е изключително за който и да е регион, етнос, религия или идеология. Подкрепата към потиснатите, на които това право име отказано, е фундаментална отговорност към човешкото семейство", посочва съпругата на турския президент.

Зеленски подари на Тръмп стик за голф, той му връчи ключ за Белия дом

"Вярвам, че ще проявите тази чувствителност, която показахте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната, дори още по-силно към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити в рамките на две години", изтъква тя.

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна. "Изпращането на писмо до израелския премиер (Бенямин) Нетаняху с призив да сложи край на хуманитарната криза в Газа би имало огромно значение", подчертава тя.

"В момент, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се превръща в глобално желание, считам, че един Ваш призив от името на Газа ще изпълни и историческа отговорност към палестинския народ", допълва първата дама на Турция.

Ердоган описва ситуацията в Палестина не само като геноцид, но и като проява на произволен международен ред, който счита някои животи за по-ценни от други в стремежа към власт и комфорт.

"Трябва да обединим гласовете и силите си срещу този изкривен ред, който счита живота на някои деца за по-малко ценен от този на други. Наш дълг е да спазваме международното право и общите човешки ценности и да отстояваме твърдо нашите общи принципи", посочва тя.

"Като майка, жена и човек, дълбоко споделям емоциите, изразени във Вашето писмо. Надявам се, че ще вдъхнете същата надежда и на децата на Газа, които копнеят за мир и спокойствие", казва тя.

Г-жа Ердоган подчертава, че за 18 885 бебета и деца в Газа, които са загубили живота си, вече е твърде късно. "Но за над един милион деца, които са оцелели, все още има шанс", изтъква в заключение Емине Ердоган.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!