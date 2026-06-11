Жената на Меси побесня и нападна известна лекарка

Снимка уикипедия, Jerebennett1

Истински бум в Аржентина предизвика остър задочен спор между две дами, в чийто център се оказа визията на Лионел Меси. Неговата любима Антонела Рокуцо се ядоса сериозно на разкрития за съпруга ѝ от популярна лекарка.

Точно преди старта на Световното първенство, известната специалистка д-р Селесте Нарданоне публикува видео, в което твърди, че капитанът на „албиселесте“ е променил външния си вид с поредица от естетически процедури през годините. Разкритията на лекарката обаче бързо вбесиха съпругата на футболната мегазвезда. Антонела Рокуцо реагира бурно и остави хаплив коментар под видеото в профила на Нарданоне, която използва социалните мрежи и за да рекламира услугите на своята разкрасителна клиника.

„Не си права, не позна за нито едно от нещата, които твърдиш. Няма никакви корекции, ха-ха. А за зъбите ще ти кажа едно – наричат се алайнери Invisalign“, намеси се Антонела, която по принцип изключително рядко коментира каквото и да било, свързано с нейния човек.

Докторката обаче е категорична, че Меси е претърпял корекция на носа, на ушите и на клепачите, освен това най-вероятно си е инжектирал ботокс в скулите и брадичката. „Няма нищо злонамерено, това е професионалната ми оценка, когато сравнявам неговите снимки през годините“, обяснява се Селесте, която в социалните мрежи се хвали с 24 години опит, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!