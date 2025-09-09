Жената на Николай Кожухаров: Да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?

Кадър Евроком

Съпругата на директора на полицията в Русе Николай Кожухаров – Диана Петрова, разкри пред БНР подробности за инцидента и състоянието му. Тя потвърди, че той е в Интензивно отделение и се възстановява, но семейството е в шок, а детето им има нужда от психолог.

В ефира на „Хоризонт“ тя разказа своята версия за случилото се на 4 септември:

„Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя – да не би някой да не го е наръгал с нещо. После се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече беше критичното му състояние.„

„Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не е повече. Аз казах, че ако е карал с 40, няма да си прибера детето„, разказа още тя.

Съпругата на полицейския шеф призна, че все още е силно травмирана от случилото се:

„Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават„.

Тя коментира и реакциите в обществото:

„Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват – да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?„

По думите ѝ другият пострадал мъж е с разцепена устна и е бил повален на земята.

Кожухаров се е представил като служител на МВР, но съпругата му не е сигурна на кой етап от инцидента е станало това. Тя е подала сигнал в полицията, след като е чула от съседи, че приятели на задържаните младежи обикалят около дома им.

