Жената на Песков заведе дело в Европейския съд с искане за отмяна на санкциите срещу нея

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Татяна Навка, съпруга на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, е завела иск в Европейския съд с искане за отмяна на наложените ѝ санкции от Европейския съюз заради войната в Украйна, показват документи, публикувани в правната база данни EUR-Lex на ЕС.

Бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне беше включена в санкционния списък на ЕС през юни 2022 г. заедно с дъщерята на Песков Елизавета и сина му Николай. Санкциите включват забрана за пътуване в ЕС и финансови ограничения.

Тогава Брюксел посочи, че мерките са наложени "по отношение на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна".

Според публикуваните документи 51-годишната Навка, родена в тогавашна Съветска Украйна и притежаваща руско гражданство, оспорва законността на санкциите. В исковата молба тя твърди, че основанията за включването ѝ в санкционния списък не са били правилно изложени, че са допуснати грешки при правната и фактическата оценка на случая и че ЕС не е доказал достатъчна връзка между нея и целите на санкционния режим.

Освен отмяна на ограниченията, Навка претендира и обезщетение от Съвета на Европейския съюз за материални вреди, накърняване на репутацията и други нематериални щети в общ размер на малко над 2 милиона евро.

От друга официална база данни на ЕС става ясно, че Екатерина Игнатова, съпруга на ръководителя на държавната отбранително-промишлена корпорация "Ростех" Сергей Чемезов, също е предприела съдебна процедура за отмяна на санкциите, наложени ѝ от Европейския съюз

Редактор "Екип на Петел",

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