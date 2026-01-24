Жената на Соломон Паси: Извини се на Цветанка Ризова

Кадър БТВ

Доста интересен пост направи съпругата на Соломон Паси, Гергана Паси. Публично тя поиска той да се извини на водещата на "Лице в лице" Цветанка Ризова. Това стана след негово участие, при което коментира международната тема за подписването на споразумението за Съвета за мир от страна на България, предаде Пловдив 24.



"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа Гергана.



Причината е изнервяне от страна на Соломон Паси по време на разговора с Цветанка Ризова и той предупреди водещата да не го прекъсва няколко пъти и заяви, че ще си тръгне от студиото, защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван.



Паси заяви, че не вижда никакъв проблем, че премиер в оставка подписа документа за присъединяването ни към Съвета за мир.



"Маса холандски, белгийски премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка. Когато става нещо важно, по-добре е да стане с вас, отколкото без вас. Ако съветът за мир беше банален орган на ООН, никога нямаше да ни поканят. Тръмп надгражда Съвета за мир, който беше направил за Газа и запълва вакуум за нов световен ред - за реформата на ООН. Този нов световен ред изпълни своята роля да предотврати ядрената война, но новият световен ред вече не работи както досега и остави тежки диктатури като Куба, Венецуела, Китай. Западът получи своя комфорт да може да богатее и да се развива", коментира още Соломон Паси.



"Тръмп ражда история, но не мога да кажа как ще се развие бордът. България остана в това, което прави, а той твори история".



Според Паси документът трябва да се ратифицира в българския парламент. "Ако не, ще е в централна точка от предизборната кампания. В такъв случай страдат и вътрешната, и външната политика".



Все пак Ризова не спря да му задава въпроси, но само от време навреме

