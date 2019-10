Жената-паяк постави феноменален световен рекорд

Редактор: Веселин Златков

e-mail: veselin_zlatkov_petel.bg@abv.bg

Кадър и видео: Туитър

Индонезийката Ариес Сусанти Рахайю постави феноменален световен рекорд по катерене, като изкачи 15-метрова стена за 6.995 секунди. Това съобщава Bleacher.

На световното първенство в Китай 24-годишната спортистка, известна още като жена-паяк, подобри предишното най-добро постижение на китайката Сонг Яйлинг - 7,101 секунди, поставено през април тази година.

Така индонезийката стана първата жена, успяла да покори височината под 7 секунди.

Специалистите смятат Рахайю за фаворит на Олимпийските игри през 2020 г. в Токио, когато за първи път в програмата ще бъде включено високоскоростно катерене.

Превод: „Петел”

Under 7 seconds.



Climber Aries Susanti Rahayu destroyed the women's speed climbing record. Unreal.



(via @fpti_official)pic.twitter.com/eOms8WUgr6