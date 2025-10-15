Жени пребиха медицинска сестра в болницата в Разлог

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Поредна аресия срещу медик. Този път е пребита медициниската сестра Емилия Грозданова в болницата в Разлог. Тя разкри, че в неделя след обяд около 16:00 часа при тях е дошла пациентка с оплакване, че е изтръпнал един от пръстите й на дясната ръка и през деня деня е преживяла много нерви.

Прегледана е от дежурния лекар д-р Кунева, която назначава да се направи съответната манипулация. Поставена е инжекция на пациентката и тя е помолена да изчака действието на лекарството в чакалнята, тъй като междувременно е доведено петгодишно детенце с рана на лицето под дясното око, която лекарят трябва да обработи.

Докато оказват необходимата грижа на детето, лекарят и медицинската сестра чуват, че в чакалнята започва страхотен скандал, и се чуват викове, крясъци и заплахи от сорта, че не е достатъчно грижата, която е оказана на жената с изтръпналия пръст. Не й е обърнато внимание и не е направена кардиограма, и ако е умре, кой ще е виновен.

Грозданова решава, че тази агресия може би напрежението ще искалира и трябва да се обадят на полицията. Отива в диспечерната стая, където стоят телефоните и се свързва с полицията, но докато говори с органите на реда, е нападната от три жени - болната, заедно с две нейни близки.

Едната от тях снимаше с телефон в залата. Започнаха да снимат и да обиждат персонала. Аз исках да предотвратя тази агресия и ако мога да спра заснемането на това видео, но за съжаление бях нападната в гръб от двете жени, които придружаваха снимащата, тоест от болната и от придружителката, ракри Грозданова.

Удряха ме, дърпаха ме и ме блъснаха в стената, където аз си ударих главата и паднах. Повалиха ме на земята и от удара в стената изпаднах в безсъзнание. Когато дойдох на себе си, разбрах, че имам хематом на главата, а трите жени избягаха, допълни пред Нова Тв медицинската сестра.

Д-р Кунева призна, че не е получила удари, но уточни, че при тях подобно физичеко насилие е често срещано.

