Жени се биха в сладкарница в Горна Оряховица

Снимка: Булфото

Глоба в размер на 100 лева е наложил Районният съд в Горна Оряховица на 42-годишна местна жителка за дребно хулиганство.

В края на септември тази година в сладкарница в железничарския град е възникнала разпра между нея и 28-годишна жена от Долна Оряховица, който прераснал в юмручна разправа, посочва Дарик.

След намесата на полицията на по-възрастната е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!