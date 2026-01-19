Жени се потопиха в ледените води на река Първенецка за Йордановден по стар стил

кадър: бТВ

Въпреки минусовите температури, смели жени и мъже от Пловдивско избраха да отбележат Йордановден по стар стил с ритуално къпане в ледените води на река Първенецка. За някои това е изпитание на духа, за други – дълбоко вярване в пречистващата сила на водата.

Рано сутринта, при температура от минус 5 градуса, първите участници вече бяха на брега на реката в село Първенец. Без да се колебаят, те се потопиха в студената вода, убедени, че именно на този ден тя има лечебни свойства.

Организатор на събитието е Лана Петкова, която вече 15 години събира съмишленици за ритуалното къпане. „Вярваме, че точно днес водата придобива лечебна сила. Правим го за здраве, за вяра и за сила. Това е пътят на вярата“, казва тя пред екип на бТВ.

Сред участниците бяха предимно жени, които се занимават с йога и духовни практики. Една от тях е Лана – инструктор по йога с над 35-годишен опит. Всяка година тя влиза в ледените води на реката, убедена, че ритуалът носи здраве и вътрешен баланс.

„Казват, че който се е потопил тук, не се разболява“, споделят участници, докато парата от студената вода се издига около тях.

Ритуалът по стар стил съчетава християнската традиция на Кръщението Господне с личното преживяване и силата на общността. За участниците това не е просто къпане в ледена вода, а акт на вяра, пречистване и духовна устойчивост.

