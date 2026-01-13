Женска коалиция в „Преди обед”: На инфлуенсърите им трябва казарма

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Интересна и може би неочаквана подкрепа на идеята за връщане на наборната военна служба беше изразена в студиото на „Преди обед” по bTV. Във вторник водещите Яна Донева, Оля Малинова и седмичната коментаторка Силвия Петкова се обединиха около мнението, че младите български мъже имат нужда от казарма, особено тези, които се изявяват като инфлуенсъри в социалните мрежи.

Оля веднага коментира, че тогава ще виждаме фешън постове с военни униформи, а Петкова заяви, че е абсолютна „консерва” по темата и смята връщането на военната служба за много важно. Трите все пак подчертаха, че идеята да се в казармата да се плаща на военнослужещите, както се предлага във Франция, е по-добра от стария вариант.

„Има хора, които са станали такива и без казарма. Аз по тази тема съм „либераст”, обяви инфлуенсърът Чефо, който се почувства лично засегнат от женското мнение. Другият мъж в студиото, водещият Петър Дочев тактично се въздържа да коментира темата и да взема страна в спора за казармата.

