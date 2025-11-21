Женската коалиция в „Игри на волята“ със специална стратегия за победа

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Женската коалиция в „Игри на волята“ – д-р Пекин, Николета и Радостина обсъдиха специална стратегия за победа. Тази вечер те се изправят срещу Алекс, като един от четиримата ще отпадне от екстремното риалити.

Алекс не разбира нашия начин на игра, че ние сме избрали друг път по който да играем, коментира Николета.

Трябва да покажем какво можем, защото надъхаме ли се психически, това е половин победа, обясни на свой ред д-р Пекин.

Важното е, че ще сме трите на Арената, това значи, че можем да си помагаме или да пречим на който искаме, продължи със схемата д-р Пекин.

Тази вечер четирима от племето на Безименните ще се борят за оставането си в оспорван елиминационен сблъсък на Арената на “Игри на волята”.

Доминиращата коалиция в Жълтия отбор в лицето на стратега д-р Пекин и нейните верни съюзнички Николета и Радостина ще излезе на бойното поле заедно с един от опонентите си - Алекс. В края на съревнованието някой от тях ще се прости с мечта за победа и голямата награда от 100 000 лв.

Ще успее ли Алекс да елиминира някоя от съперничките си в племето или властването на женската коалиция в Изолатора ще продължи?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!