Женският национален отбор по волейбол научи съперниците на Европейското първенство
снимка: Булфото
Женският национален отбор по волейбол на България научи съперниците си в груповата фаза на финалите на Европейското първенство по волейбол за жени през 2026 година.
Жребият бе изтеглен в Бари, Италия.
Шампионатът на Стария континент е от 21 август до 6 септември 2026 година в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.
Българките попаднаха в група "В“, в компанията на актуалния европейски вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия.
Мачовете на тима ще се играят в Бърно, предаде Фокус.
В група "А" са съставите на: Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария.
В група "С" са: Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания.
Група "D" събра Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия.
