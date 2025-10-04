Женският национален отбор по волейбол научи съперниците на Европейското първенство

снимка: Булфото

Женският национален отбор по волейбол на България научи съперниците си в груповата фаза на финалите на Европейското първенство по волейбол за жени през 2026 година.



Жребият бе изтеглен в Бари, Италия.



Шампионатът на Стария континент е от 21 август до 6 септември 2026 година в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.



Българките попаднаха в група "В“, в компанията на актуалния европейски вицешампион Сърбия, Украйна, Гърция и домакина Чехия.



Мачовете на тима ще се играят в Бърно, предаде Фокус.



В група "А" са съставите на: Турция, Латвия, Полша, Германия, Словения, Унгария.



В група "С" са: Азербайджан, Португалия, Нидерландия, Белгия, Румъния, Испания.



Група "D" събра Швеция, Черна гора, Италия, Франция, Словакия, Хърватия.

