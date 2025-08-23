реклама

Женският ни национален отбор по волейбол започва днес участието си на Световното първенство

23.08.2025 / 08:30 0

Снимка: Пиксабей 

Женският ни национален отбор по волейбол започва днес участието си на Световното първенство в Тайланд.

Селекцията на Антонина Зетова се изправя срещу Канада в първи мач от група "Е“, като двубоят започва в 12:00 часа на обед българско време. Двата отбора играха контрола преди няколко, която спечелихме с 3:2 гейма, припомня Фокус. 

Останалите отбори в нашата група са Испания и Турция, а за осминафиналите се класират само първите два.

 

