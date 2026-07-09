Жертвите на ебола в ДР Конго надхвърлят 600

Пиксабей

Епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК) е довела до 600 смъртни случая, според последния отчет на Световната здравна организация (СЗО), основан на данни от конгоанските здравни власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Заболяването, което се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска, е отнело живота на над 15 000 души в Африка през последните 50 години. Най-смъртоносната епидемия в ДРКонго доведе до близо 2 300 жертви при 3500 регистрирани случаи в периода от 2018 до 2020 г.

Общо 600 починали и 1759 потвърдени случая са отчетени в ДРКонго от началото на настоящата епидемия, посочва СЗО в доклад от 7 юли. В съседна Уганда броят остава два смъртни случая при 20 потвърдени заразени.

"Епидемията продължава да се разраства и нейният реален мащаб все още не е напълно установен", заяви тази седмица чрез видеоконферентна връзка с Женева представителката на СЗО в ДР Конго Ан Ансия.

"Въпреки окуражаващия напредък, продължаваме да се сблъскваме с големи предизвикателства. Настоящите центрове за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби", добави тя.

Огнището на кризата — чийто реален мащаб остава труден за преценка — се намира в Итури, провинция в североизточната част на страната, граничеща с Южен Судан и Уганда. Вирусът е налице и в близките провинции Северно Киву и Южно Киву, където провинциалните столици и големи части от територията са под контрола на антиправителствената въоръжена групировка M-23.

"Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължават да затрудняват усилията за овладяване на епидемията", обясни Ансия, предупреждавайки, че "хуманитарните нужди остават значителни, особено по отношение на защитата на цивилните, достъпа до храна и основни здравни услуги".

17-ата епидемия от ебола в ДРКонго, обявена официално на 15 май, е причинена от варианта Бундибугьо, за който няма нито ваксина, нито лечение.

Клиничните изпитания на два потенциални лечения срещу тази рядка разновидност са започнали на 2 юли, посочва още СЗО, която е дала и разрешение за спешна употреба на първия молекулярен диагностичен тест за вируса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!