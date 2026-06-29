Жертвите на измама от Ружа Игнатова могат да кандидатстват за обезщетение

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Федералното бюро за разследване (ФБР) призовава пострадалите от една от най-големите криптоизмами в света – схемата OneCoin – да подадат заявления за обезщетение от конфискувани активи, като крайният срок е 30 юни 2026 г.

Според информацията все още са налични активи на стойност над 40 милиона долара, които могат да бъдат разпределени между отговарящите на условията инвеститори. Процедурата по подаване на искове е отворена от 13 април, като Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е организирало специален процес за възстановяване на средства, пише "Морето".

Пострадалите могат да подават петиции онлайн, по пощата или по имейл чрез onecoinremission.com, единственият оторизиран портал за искове.

Жертвите могат да подават заявления онлайн, по пощата или по имейл чрез официалния портал onecoinremission.com, който е единствената одобрена платформа за кандидатстване. От властите предупреждават да се внимава с посредници и такси, тъй като подаването на документи е безплатно, а всяка трета страна, която изисква плащане, може да бъде част от вторична измама.

Схемата OneCoin започва през 2014 г. в София и е представяна като революционна криптовалута. Нейните създатели – Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд – я рекламират като конкурент на биткойн, привличайки инвеститори от десетки държави.

Разследванията установяват, че за разлика от реалните криптовалути OneCoin не разполага с функциониращ блокчейн, а токените нямат реална стойност. Системата функционира като мащабна схема тип „многостепенен маркетинг“, при която участниците печелят от привличане на нови инвеститори.

Игнатова и Грийнууд стимулираха растежа чрез мрежа от многостепенен маркетинг. Съществуващите инвеститори печелеха комисионни, като набираха нови купувачи, които след това набираха още. В резултат на това жертвите по целия свят колективно загубиха над 4 милиарда долара.

Тайландските власти арестуваха Грийнууд през юли 2018 г., а американски служители го екстрадираха малко след това. Той получи 20-годишна присъда затвор през септември 2023 г., със съдебна заповед за конфискация на 300 милиона долара. Игнатова обаче избягва залавянето от 2017 г. насам и остава в списъка на десетте най-издирвани лица на ФБР.

Освен това, докладите за промяна на самоличността показват, че тя може да е променила външния си вид, което е усложнило издирването.

Американските власти предупреждават, че около подобни компенсационни програми често се появяват нови измами, насочени към вече пострадали инвеститори. Затова кандидатстването трябва да се извършва единствено през официалните канали.

Програмата обхваща инвеститори, закупили OneCoin в периода от края на 2014 г. до края на 2019 г., които са претърпели финансова загуба. Подаването на заявление не гарантира обезщетение, уточняват от Министерството на правосъдието.

Редактор "Екип на Петел",

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