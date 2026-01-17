Жертвите на катастрофата край Ловеч станаха две, мъж почина в болницата
Булфото
Починал е и шофьорът от катастрофата, станала днес край Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
В района на село Изворче челно са се ударили насрещно движещи се лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 10:00 ч. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е бил транспортиран в болница, но лекарите не са успели да го спасят, предаде БТА.
В автомобила е имало още двама пътници – жена и дете, които са се возели на задната седалка. Те също са били откарани за преглед в лечебно заведение.
Пътният участък Ловеч – Изворче остава затворен. Въведен е обходен маршрут: Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Киркова махала – Изворче и обратно.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта