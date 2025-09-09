Жертвите на пътя могат да се намалят единствено чрез превъзпитание на шофьорите

Снимка: Булфото

"Останах неприятно изненадана от факта, че средна скорост ще бъде измервана на изключително малък брой отсечки в страната, които са и изключително къси. Те бяха обявени предварително. Всички ще си ги въведат в приложенията". Това обясни пред БНР адв. Елица Буенова, сдружение "Искаме справедливост и сигурност на пътя", след като в сила влязоха новите промени в Закона за движение по пътищата.

"Единственото нещо, което може да намали жертвите на пътя и което е намалило жертвите на пътя в световен мащаб, е превъзпитанието на водачите".

Ние настояваме за обучение за безопасност още от детската градина, посочи тя в предаването "Преди всички".

"Деца се качват по кранове, скачат от влакове, не говорим само за пътна безопасност. Виждаме постоянни демонстрации с мощни тротинетки. Трябва да има ясно съзнание за стойността на нашия живот. Агресията трябва да се разглеждана като болест".

Адв. Буенова коментира и глобите, предвидени за пешеходци.

Те ще бъдат санкционирани със сто лева, ако говорят по мобилния си телефон, когато пресичат.

"Трябва да вдигат ръка, ако искат да си осигурят предимство. Вече водачите ще са длъжни да заковат и да спрат. Общината ще определи служители, които ще следят за това".

