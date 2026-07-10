Жертвите на земетресенията във Венецуела станаха 3889
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Загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни са вече 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Ройтерс.
Според представените от него данни в четвъртък (местно време) ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907.
Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва АФП.
В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците, припомня БТА. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.
Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, отбелязва Франс прес.
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