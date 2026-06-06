Жертвите от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" вече са 4

Снимка: Булфото

Още един от пострадалите в тежката катастрофа в София почина, жертвите вече са четири, предава bTV.

След инцидента пациентът е бил настанен в болница "Света Екатерина". Той е бил пътник в един от автомобилите, участвали в катастрофата.

Един човек почина вчера в тежкия инцидент на "Челопешко шосе" - мъж на 27 години, роден в Индия. В произшествието участваха три коли и автобус на градския транспорт По-късно вечерта един от пострадалите също издъхна - 31-годишен мъж, също чужденец, който беше приет в ИСУЛ.

По последна информация най-много пострадали са настанени в УМБАЛ „Света Анна“, където се лекуват четирима души. През нощта там починал още един от ранените, който е бил пътник в един от автомобилите, участвали в инцидента.

Над 10 души пострадаха вчера в тежкия инцидент, седем от които бяха в критично състояние. Тежко ранените бяха откарани във ВМА, ИСУЛ, "Пирогов" и "Св. Анна", съобщиха от Спешна помощ.

Двама остават в реанимацията във ВМА.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

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