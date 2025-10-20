Жест на Светослав Вуцов разгневи Черно море

Кадър Диема спорт

Вратарят на Левски Светльо Вуцов реши да се поклони на феновете на Черно море след успеха на "сините" с 3:1 като гост в мача от 12 кръг. Именно този жест породи негодуванието на "моряците".

Стражът беше изблъскан в гръб след случилото се, а сред футболистите на двата тима се породи определено напрежение от искрите на терена и по трибуните, предаде Gong.bg.

Левски победи с 3:1 Черно море като гост в мач от 15-ия кръг на efbet Лига. За "сините" това беше първа победа на "Тича" след три години и половина. Домакините изиграха много силна първа част, след която поведоха с гол на Селсо Сидни в 22-ата минута. В 55-ата Мустафа Сангаре изравни, а десет по-късно малиецът направи пълен обрат. Крайния резултат оформи Борислав Рупанов в 90-ата минута.

С успеха Левски събра 29 точки и увеличи аванса си на върха във временното класиране. Черно море е пети с 22 пункта. Левски вече има аванс от 6 точки в класирането пред шампионите от Лудогорец, които все пак имат и мач по-малко. Черно море остана на пета позиция, като има 7 точки по-малко от лидера.

