Жестока буря удря Югозападна България
Кадър Фб, Метео Балканс
Жестока буря удря в момента Югозападна България.
Кадри са пуснати в социалната мрежа от Кресненското дефиле.
Светофарът в Кресна е паднал:
Дърво е паднало пред полицията в Сандански.
Бурята премина на около 5км южно от Благоевград, но се насочва към Симитли, а след това към Банско, посочва Метео Балканс.
Възможни са материални щети.
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