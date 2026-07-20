Жестока буря удря Югозападна България

Кадър Фб, Метео Балканс

Жестока буря удря в момента Югозападна България.

Кадри са пуснати в социалната мрежа от Кресненското дефиле.

Светофарът в Кресна е паднал:

Дърво е паднало пред полицията в Сандански.

Бурята премина на около 5км южно от Благоевград, но се насочва към Симитли, а след това към Банско, посочва Метео Балканс.

Възможни са материални щети.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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