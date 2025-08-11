Жестока катастрофа с 6 автомобила на АМ "Тракия"

Снимка: Фейсбук

Тежка катастрофа между шест автомобила е станала на АМ „Тракия”, съобщиха читатели на TrafficNews. Инцидентът се е случил на 297-ия километър от автомагистрала, в посока София. Някои от автомобилите са изхвърчали в канавката, разказват още те.

Според очевидци, гледката на мястото е била ужасяваща.

"Имаше хора извън автомобилите, целите бяха в кръв. Гледката беше кошмарна, дано няма жертви. Колите буквално бяха смазани", сподели читател, станал свидетел на инцидента.

На този етап няма официална информация за причините, довели до катастрофата, нито за състоянието на пострадалите.

Временно се ограничава движението в района на катастрофата, посока София поради ПТП-то, съобщиха от АПИ. Обходен маршрут: път III-795 - Карнобат - път I-6 Лозенец - път I-7- Зимница - п.в. "Зимница" - АМ "Тракия". Трафикът се регулира от пътна полиция.

