Жестока трагедия! Камион излезе от пътя и се преобърна. Има загинали, сред тях и няколко деца

Снимка: Туитър

Девет души, включително седем ученици, загинаха във Филипините в жестока катастрофа с камион, пише Sunstar.

Според местната полиция, шофьорът който е превозвал деца за спортно събитие, е загубил контрол над камиона.

Той излязъл от пътя и се преобърнал, в резултат на което девет души загинали, а други 16 са ранени.

Шофьорът е отведен в болница, а след това арестуван.

Загиналите деца са на възраст от 10 до 12 години, пише Life.ru.

Превод: „Петел”

11 elementary school kids between the ages of 10-12 were killed when a small-sized dump truck carrying the children fell into a ravine on Friday in Cebu, central #Philippines. At least 20 more were sent to hospital. Investigation and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/yJzg3cWpcY

— People's Daily, China (@PDChina) 19 юли 2019 г. /body>

