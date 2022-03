Жестоки сражения в руските магазини за захар

Кадър Некста

Руските потребители започнаха ожесточена война помежду си в супермаркетите в страната за пакет захар, съобщиха световните агенции, предаде Новини.бг.

Във виртуалното пространство бяха споделени снимки и клипчета от различни магазини, в които се вижда как клиенти, предимно пенсионери, полагат неимоверни усилия, за да се докопат до захарта по рафтовете.

Но защо точно захар?

На първо място, заради наложените санкции от Запада. Изправени пред невъзможността да внасят от вън, руските власти забраниха износа на захар, за да бъдат задоволени нуждите на вътрешния пазар. Освен това напускането на много компании заради руската инвазия върнаха на много от по-възрастните хора спомените от 80-те и 90-те години, когато отново има изтегляне на компании от Русия и тогава се стига до недостиг на захар.

Накрая, но не последно място, от началото на войната в Украйна цената на захарта се е повишила с близо 13 процента.

От руското министерство на индустрията и търговията призоваха за спокойствие, уверявайки, че държавата разполага с достатъчно запаси от захар.

