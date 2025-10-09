Жестоко убийство

Булфото

На 8 октомври, около 14.35 часа, на тел. 112 е получен сигнал от жител на село. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му.



На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото, съобщиха от ОДМВР-София.



След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза "параноидна шизофрения". 41-годишният е задържан за срок до 24 часа.



При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура.

