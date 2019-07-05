Жестоко убийство на футболен бос потресе света
Жестоко убийство на футболен бос потресе света. В Боливия бе застрелян вицепрезидентът на местния ФК Блууминг Нелсон Мауриел Алваре, пише Блиц.
Показното убийство се е случило рано сутринта в петък. Въпросният бос слязъл от автомобила си и в този момент е бил заобиколен от няколко мотористи. Те открили стрелба от упор и го убили на място. Поне седем са смъртоносните рани по тялото на Алварес.
При опита си да избягат част от мотористите катастрофирали и били арестувани.
В Боливия убийстово на Нелсон Мауриел Алварес бе прието като истински шок. Той спаси клуба от фалит и е обичан от всички, а освен това започна строеж на нов стадион за ФК Блууминг.
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