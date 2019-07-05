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Жестоко убийство на футболен бос потресе света

05.07.2019 / 16:43 0

Жестоко убийство на футболен бос потресе света. В Боливия бе застрелян вицепрезидентът на местния ФК Блууминг Нелсон Мауриел Алваре, пише Блиц.


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Показното убийство се е случило рано сутринта в петък. Въпросният бос слязъл от автомобила си и в този момент е бил заобиколен от няколко мотористи. Те открили стрелба от упор и го убили на място. Поне седем са смъртоносните рани по тялото на Алварес. 

При опита си да избягат част от мотористите катастрофирали и били арестувани. 

В Боливия убийстово на Нелсон Мауриел Алварес бе прието като истински шок. Той спаси клуба от фалит и е обичан от всички, а освен това започна строеж на нов стадион за ФК Блууминг.

 

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