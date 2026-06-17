Жестокото убийство в Искър заради неплатена сметка: Оставиха в ареста двамата обвиняеми

Стопкадър бТВ

Напрежение и протест в град Искър след жесток побой на 50-годишен мъж заради неплатена сметка. Малко по-късно той издъхва в плевенската болница.

Днес съдът остави в ареста двамата извършители – на 28 и 22 години. Първоначално обаче беше задържан само един тях и това породи съмнения, че истината ще бъде скрита.

Съдържател на заведение в центъра на Искър поваля с няколко удара клиент, защото дължи пари - 33 евро и 55 цента.

После в боя се включва и 22-годишен младеж. Според прокуратурата той нанася удар с ритник в главата на жертвата и тя издъхва часове по-късно в болницата вследствие на черепно-мозъчна травма.

Първоначално само той е задържан.

"Възмущава ни това, че единият от извършителите е задържан два дни по-късно. С какви протекции се ползва този човек, защо не бе по-адекватно поведението на органите на реда", каза Людмил Иванов, кмет на село Староселци.

Съмненията са, че камерите са преглеждани избирателно и част от записите са умишлено изтрити.

Престъплението е извършено в дните на градския събор, когато се предполага и засилено полицейско присъствие.

Потърпевши твърдят, че жалби срещу собственика на заведението са подавани.

Експертиза ще определи вината на всеки един от обвиняемите, които ще отговарят за причиняване на смърт по непредпазливост, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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