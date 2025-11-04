Жестокото убийство във ферма до Пловдив

Булфото

Окръжна прокуратура - Пловдив предаде на съд Т. Х., обвиняем за жестокото убийство в кравеферма край Пловдив.

30-годишният Т. Х. е предаден на съд за това, че на 1 април т.г. в Съединение, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил 42-годишния С. Д.

30-годишният Т. Х. и С. Д. работели в кравеферма в града. На 1 април двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол.

Между тях възникнал конфликт, вследствие на който 30-годишният мъж взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари в областта на главата и тялото на краваря. Жертвата получила множество рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.

С. Д. паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ. След нападението Т.Х. легнал да спи в стаята.

На 2 април, сутринта, се събудил и установил, че колегата му е починал. Той се опитал да прикрие следите си, като покрил тялото му с дрехи и замазал с боя петната от кръв.

По-късно тялото е било открито от друг работник във фермата и е уведомена полицията.

Спрямо обвиняемия Т. Х. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив, предаде бТВ.

