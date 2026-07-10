Жезус: Роналдо никога няма да бъде проблем нито за националния отбор, нито за мен

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Селекционерът на националния отбор на Португалия Жорже Жезус сподели мнението си за нападателя Кристиано Роналдо.

71-годишният треньор пое представителния тим на родината си на 10 юли 2026 г. Последният треньорски пост на Жезус беше в Ал-Насър, където играе 41-годишният нападател на португалския национален отбор Кристиано Роналдо. Жезус напусна саудитския клуб през лятото, припомня БТА.

„Кристиано никога няма да бъде проблем нито за националния отбор, нито за мен. Роналдо е символ на португалския футбол. Той иска да продължи да играе за Ал-Насър и ще завърши кариерата си там. С Кристиано е лесно да се работи“, заяви Жезус пред журналистът Фабрицио Романо.

Португалия стигна до 1/8-финалите на Световното първенство по футбол, където загуби от Испания (0:1).

Редактор "Екип на Петел",

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