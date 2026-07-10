Жезус: Роналдо никога няма да бъде проблем нито за националния отбор, нито за мен
Кадър БНТ
Селекционерът на националния отбор на Португалия Жорже Жезус сподели мнението си за нападателя Кристиано Роналдо.
71-годишният треньор пое представителния тим на родината си на 10 юли 2026 г. Последният треньорски пост на Жезус беше в Ал-Насър, където играе 41-годишният нападател на португалския национален отбор Кристиано Роналдо. Жезус напусна саудитския клуб през лятото, припомня БТА.
„Кристиано никога няма да бъде проблем нито за националния отбор, нито за мен. Роналдо е символ на португалския футбол. Той иска да продължи да играе за Ал-Насър и ще завърши кариерата си там. С Кристиано е лесно да се работи“, заяви Жезус пред журналистът Фабрицио Романо.
Португалия стигна до 1/8-финалите на Световното първенство по футбол, където загуби от Испания (0:1).
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