Жилищна сграда край Москва е ударена при атака с дрон

Стопкадър exilenova_plus, Нова Тв

Жилищна сграда в град Чехов, край Москва, е била ударена при атака с дрон, обяви тази сутрин губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи. Засега не е ясно дали има пострадали.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили десетки дронове и на други места в региона, пише nova.bg.

Потъна товарният кораб, поразен при руска атака в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ)

На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, той ще има среща и с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига по повод погребението на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм.

Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм.

Редактор "Екип на Петел",

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