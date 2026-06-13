Жилищната криза в Германия води до скок в наемите и цените на имотите

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Германия е изправена пред сериозен недостиг на жилища, който води до постоянно покачване на наемите и цените на имотите.

Според по-консервативни оценки в страната липсват около 550 000 жилища, а според по-широки анализи, които отчитат и натрупания недостиг от предишни години, броят им може да достига 1,4 милиона.

За да се справи с този проблем, данни сочат, че всяка година Германия се нуждае от около 400 000 нови жилища, но реално се строят почти двойно по-малко.

Причините за това са няколко. На първо място е строителството, което е станало значително по-скъпо. В някои региони на Германия общите строителни разходи за жилищни сгради са се увеличили с между 30 и 40% от 2021 г. насам.

Това води до по-малко инвестиции в ново строителство и задълбочава недостига на жилища. Като допълнение кредитите вече не са толкова изгодни, липсват квалифицирани работници, а административните процедури са тромави и отнемат много време.

Кризата се усеща силно и в столицата Берлин – както при наемите, така и при покупко-продажбата на жилища.

През последните 7 години наемите в Берлин са се увеличили с над 40%. В момента средният наем е около 16 евро на квадратен метър, което означава, че апартамент от 50 квадратни метра струва приблизително 800 евро месечно без консумативите. Подобен наем днес дори се счита за сравнително нисък, тъй като в по-желаните квартали цените са значително по-високи.

Покупката на собствен имот също не е лесна. Ако човек иска да купи жилище в столицата на стойност от около 400 000 евро, трябва да предвиди още около 50 000 евро за данъци, нотариални такси и други разходи по сделката.

Освен това банките обикновено изискват и собствено участие от 10 до 20% от стойността на имота. Така за подобна покупка често са необходими между 90 000 и 130 000 евро собствени средства още преди отпускането на самия кредит.

Допълнително предизвикателство представляват и по-високите лихви по ипотечните кредити. Докато преди няколко години те бяха около 1%, днес често достигат 3 до 4%, което прави покупката на жилище значително по-скъпа.

И докато германските власти се опитват да се справят с жилищната криза, наемите и цените на имотите продължават да растат, а собственото жилище остава все по-трудно постижима цел за милиони германци.

Именно затова, за разлика от България, животът под наем в Германия е широко разпространен и често се възприема не като временен етап, а като напълно нормален и дългосрочен начин на живот, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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