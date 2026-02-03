Жител на Гинци: В хижата имаше млади момичета 5-и, 6-и, 7-и клас, мъжете бяха проблемни хора и ни гонеха

Снимка: НАКЗТ

"Проблемни хора, пазеха не извън хижата, а просто са искали да няма достъп до хижата, което означава, че е имало нещо. Имаше млади момичета... 5-и, 6-и, 7-и клас и се държаха някак си не като че са родители, а по-освободено. Трябвало е да се сигнализира, ако трябва НСБОП, да отидат с прокурорска внезапна проверка".

Така жител на село Гинци описва пред БНТ обстановката и обитателите на хижа "Петрохан", трима от които бяха открити убити с изстрели в главата вчера.

Разследващите работят по няколко версии за случилото се - от убийство до ритуално самоубийство. Назначени са аутопсии на телата и се събират данни от охранителни камери, включително и тези на АПИ.

